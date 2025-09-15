Получены новые доказательства исчезнувшей жизни на Марсе

В журнале Nature опубликованы новые данные о геохимических особенностях формации Брайт-Энджел на Марсе, которые могут указывать на существование микробной жизни в далеком прошлом. Исследование выполнено под руководством Майкла Тайса (Техасский университет A&M) и основано на анализе образцов горных пород, исследованных марсоходом Perseverance 29 мая 2024 года.

Спектроскопические наблюдения выявили аномальный химический состав пород, ранее не встречавшийся в исследованных регионах Марса. По словам авторов, зафиксированные сигнатуры соответствуют химическим циклам, аналогичным тем, что на Земле используются микроорганизмами для получения энергии.

Хотя рассматривается и сценарий образования минералов без участия жизни, его реализация потребовала бы высокотемпературных условий, признаки которых отсутствуют. Обнаруженное органическое вещество демонстрирует спектральную G-полосу, характерную для соединений, подвергшихся преобразованиям, которые могут включать участие биогенных процессов.

Авторы приходят к выводу, что наиболее вероятным объяснением наблюдаемых данных является участие микроорганизмов в формировании минеральной фазы. Эти результаты усиливают аргументы в пользу гипотезы о существовании микробной экосистемы на раннем Марсе.