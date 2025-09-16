Xiaomi отказалась от смартфонов 16-й серии из-за конкуренции с iPhone 17
Китайская компания пропустит этот номер в модельном ряду и после пятнадцатого выпустит семнадцатый. Как сообщает Bloomberg, с таким заявлением выступил основатель и глава холдинга Лэй Цзюнь. Это делается для того, чтобы телефоны сравнивались непосредственно с аналогами конкурента Apple.
При этом Xiaomi планирует презентацию флагманской модели на сентябрь.
Неделю назад Apple представила линейку iPhone 17. Цены на базовую версию начинаются от 799 долларов, на самую мощную 17 Pro и Pro Max — от 1 099 долларов. В продаже они появятся 19 сентября.