Xiaomi отказалась от смартфонов 16-й серии

Китайская компания пропустит этот номер в модельном ряду и после пятнадцатого выпустит семнадцатый. Как сообщает Bloomberg, с таким заявлением выступил основатель и глава холдинга Лэй Цзюнь. Это делается для того, чтобы телефоны сравнивались непосредственно с аналогами конкурента Apple.

© Xiaomi

При этом Xiaomi планирует презентацию флагманской модели на сентябрь.

Неделю назад Apple представила линейку iPhone 17. Цены на базовую версию начинаются от 799 долларов, на самую мощную 17 Pro и Pro Max — от 1 099 долларов. В продаже они появятся 19 сентября.