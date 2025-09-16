У смартфонов Google Pixel 7 начали массово вздуваться аккумуляторы

Владельцы смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro массово сообщают о вздутии аккумуляторов, что приводит к отделению боковых панелей и потенциальным рискам безопасности. Проблема активно обсуждается на официальных форумах поддержки Google. Об этом сообщает издание Android Authority (AA).

Пользователи отмечают, что через примерно два года после покупки устройства аккумуляторы начинают увеличиваться в объеме. Это вызывает деформацию корпуса, отслоение экрана или задней панели. Некоторые владельцы выражают серьезные опасения по поводу возможного возгорания или взрыва устройства.

Сообщения пользователей указывают на то, что проблема становится все более актуальной для многих пользователей серии Pixel 7. Владельцы описывают, как вздутие батареи приводит к выпячиванию экрана, а затем к резкому падению автономности и самопроизвольному выключению устройства даже при полной зарядке. В сервисных центрах часто предупреждают, что деформация, вызванная вздувшимся аккумулятором, может потребовать замены не только самой батареи, но и экрана.

Реакция службы поддержки Google на эти жалобы оказалась непоследовательной. В некоторых случаях пользователям предлагали отправить фотографии устройства со всех сторон, а одному даже возместили расходы на стороннюю замену аккумулятора. Другим обещали бесплатный ремонт или замену дефектного Pixel 7 на восстановленное устройство, если ремонт не поможет.

Однако многие пользователи сталкивались с менее четкими инструкциями, получая указания посетить сервисный центр или договориться о заборе устройства без конкретных деталей. Google также уточняла, что возмещение стоимости замены аккумулятора будет произведено только при наличии чека от авторизованного ремонтного центра, а повреждения экрана или задней панели будут расценены как негарантийные случаи.

Это не первый случай проблем с аккумуляторами у устройств Pixel. Ранее в этом году Google запускала программу бесплатной замены батарей для Pixel 7a в некоторых регионах, столкнувшихся с аналогичными проблемами. Владельцам за пределами этих регионов предлагались компенсации, включая денежные выплаты до $456 или скидки до $300 долларов на покупку нового Pixel.