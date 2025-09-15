Загадка мраморной женской головы, найденной в Крыму, разгадана спустя 20 лет

Международная группа ученых, по-видимому, наконец-то разрешила загадку, которой более 20 лет назад, пишет Аrkeonews. Научная статья вышла в npj Heritage Science.

© Klenina et al./npj Heritage Sci., 2025

В 2003 году, во время раскопок в древнегреческом городе Херсонес Таврический — ныне Севастополь в Крыму — исследователи обнаружили удивительно хорошо сохранившуюся мраморную голову римской матроны. Благодаря многолетнему междисциплинарному исследованию, скульптура теперь идентифицирована как портрет Лаодики, влиятельной женщины, чье политическое влияние помогло ее городу обрести уникальный статус под римским управлением.

Стиль головы отражает сочетание римского реализма и греческого идеализма. На лице есть морщины, но фронтальные черты смягчены и элегантны. Прическа сделана по моде, заведенной императрицей Фаустиной Старшей.Ключевой момент стал ясен благодаря надписям в Херсонесе. Там найден пьедестал с восхвалением Лаодики, дочери Героксена и жены Тита Флавия Партенокла, человека из одной из богатейших семей города, получившего римское гражданство при императоре Веспасиане. Памятник, датируемый второй четвертью II века н.э., свидетельствует о том, что город воздвиг статую в знак признания ее заслуг.Ученые связывают эту честь с важным событием: успешной попыткой Херсонеса добиться элейтерии, или статуса свободного города, при императоре Антонине Пие в 140-х гг. н.э.

Ранее посольства терпели неудачу, но в конечном итоге успех обеспечил автономию города. Хотя то, что точно сделала Лаодика, неясно, факт, что она была увековечена публичной статуей, указывает на то, что ее влияние считалось очень важным.Портрет Лаодики бросает вызов предположениям о роли женщин в провинциальной политике римского времени. Ее пример демонстрирует, как знатные женщины могли формировать дипломатию и гражданскую жизнь, даже на периферии империи. Херсонес, стратегически расположенный на Черном море, был не обычным городом. Его выживание зависело от баланса независимости с лояльностью Риму.