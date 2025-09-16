Ученые проследили путь 3I/ATLAS на 10 миллионов лет назад

Межзвездный странник 3I/ATLAS продолжает удивлять астрономов. Группа исследователей из Испании и Швеции при помощи данных космической обсерватории Gaia проследила путь этого загадочного объекта за последние десять миллионов лет. Оказалось, что наше Солнце далеко не первая звезда, мимо которой он пролетал.

3I/ATLAS заметили 1 июля 2025 года, когда он вошел в Солнечную систему, двигаясь со скоростью около 220 км/ч. Это всего лишь третий известный нам гость из межзвездного пространства после Оумуамуа и кометы Борисова, открытых в 2017 и 2019 годах. Астрономы считают, что 3I/ATLAS представляет собой межзвездную комету, которая максимально приблизится к Солнцу в конце октября.

Анализ показал: за миллионы лет путешествий этот космический "путешественник" мог встречаться с 93 звездами, причем для 62 таких случаев вероятность встречи чрезвычайно высока. Все они относятся к звездам главной последовательности. Самый близкий пролет произошел около 72 тысяч лет назад - тогда 3I/ATLAS пронесся мимо звезды HD 187760, находящейся в 84 световых годах от Земли. Гравитация звезды слегка изменила траекторию и скорость объекта, но на его космическое странствие это практически не повлияло.

Ученые отмечают, что за последние 4,27 миллиона лет ни одно небесное тело не оказывало на 3I/ATLAS серьезного воздействия. Его путь можно сравнить с долгим и почти беспрепятственным странствием по галактическому океану, которое теперь пересекло орбиту Земли и позволило нам впервые взглянуть на этого далекого посланца.