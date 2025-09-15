В РАН сообщили о самой мощной за три месяца магнитной буре
На Земле наблюдается самая мощная магнитная буря за последние три месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Отмечается, что ее уровень близок к G3. Причиной бури стало попадание планеты в зону действия крупной корональной дыры на Солнце.
«Событие прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Исходя из мировых каталогов, последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня 2025 года, то есть более трех месяцев назад», — говорится в тексте.
Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше 18-19 сентября.
«В ближайшие часы ожидается второй сильный всплеск геомагнитной активности», — предупредили в РАН.
Также в Лаборатории исключили возможность прямого влияния сегодняшней магнитной бури на качество связи системы Starlink, о глобальном сбое в которой сообщалось в понедельник в течение дня.