В РАН сообщили о самой мощной за три месяца магнитной буре

На Земле наблюдается самая мощная магнитная буря за последние три месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

© NASA

Отмечается, что ее уровень близок к G3. Причиной бури стало попадание планеты в зону действия крупной корональной дыры на Солнце.

«Событие прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Исходя из мировых каталогов, последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня 2025 года, то есть более трех месяцев назад», — говорится в тексте.

Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше 18-19 сентября.

«В ближайшие часы ожидается второй сильный всплеск геомагнитной активности», — предупредили в РАН.

Также в Лаборатории исключили возможность прямого влияния сегодняшней магнитной бури на качество связи системы Starlink, о глобальном сбое в которой сообщалось в понедельник в течение дня.