Раскрыта тайна удлиненного черепа мумии со следами трепанации

В швейцарской Лозанне наконец-то разгадали тайну необычного экспоната - мумифицированного черепа, который более века хранился в Музее кантональной археологии и истории. Анализ, проведенный междисциплинарной группой специалистов, показал: останки принадлежат представителю народа аймара, некогда населявшего Боливийское нагорье.

© Российская Газета

Образец, обозначенный в архиве как "Y-001", прошел полный комплекс исследований - от антропологической и патологической экспертизы до компьютерной томографии. Ученые установили, что это череп взрослого мужчины, пережившего трепанацию. На его костях сохранились следы абсцесса верхней челюсти, а сама голова подверглась искусственной деформации - свод черепа заметно вытянут, что было характерно для населения региона Альтиплано и соседних территорий в эпоху Тиуанако, исчезнувшей около тысячи лет назад.

Интересно, что операция, которой подвергся этот человек, была проведена еще при жизни - следы заживления говорят о том, что он выжил. Размер отверстия в теменной кости достигает 37 на 31 миллиметр, что делает вмешательство весьма сложным для своего времени.

Считается, что в Европу этот артефакт в конце XIX века привез швейцарский предприниматель Луи Куффре, занимавшийся раскопками в Боливии. В то время подобная практика не вызывала вопросов: находки регулярно отправляли в музеи Старого Света.

Возраст образца оценивается минимум в 350 лет. Эта находка помогает не только восстановить биографию конкретного человека, но и лучше понять медицинские навыки и культурные традиции народов Южной Америки задолго до прихода европейцев.