Почему голубые глаза на самом деле не голубые и что влияет на цвет

У человеческого глаза большая палитра возможных цветов. Коричневый — самый распространенный оттенок, особенно в Африке и Азии, но на севере и востоке Европы наиболее часто встречаются голубые глаза. Но что определяет цвет глаз человека, и почему он меняется? Портал sciencealert.com разобрался в вопросе.

Ответ кроется в радужке — окрашенном кольце ткани, окружающем зрачок. А за его цвет, по большей части, отвечает пигмент под названием меланин.

Так, у коричневых глаз большое содержание меланина: он поглощает свет, из-за чего радужка выглядит более темной. А вот у голубых глаз, напротив, меланина очень мало. Их цвет — результат рассеивания света внутри радужки; это происходит из-за другого феномена, эффекта Тиндаля.

В голубых радужках короткие волны света рассеиваются более эффективно, чем длинные волны, вроде красных или желтых. Из-за низкой концентрации меланина глаз поглощает меньше света, что позволяет синим световым волнам доминировать воспринимаемый цвет. Таким образом, характерный голубой оттенок появляется из-за того, как свет взаимодействует со структурой глаза.

Для сравнения, зеленый цвет глаз — результат баланса между концентрацией меланина и рассеиванием света. А карий — вообще отдельный разговор. Неравномерное распределение меланина в радужке приводит к появлению мозаики цветов, чей оттенок может варьироваться в зависимости от окружающего освещения.

Долгое время ученые верили в простую модель «коричневый побеждает голубой» — якобы цвет глаз определял один-единственный ген. Но дальнейшие исследования показали, что это куда более комплексный вопрос. В реальности на цвет глаз влияет множество генов: это объясняет, почему у детей в одной семье цвета глаз могут кардинально различаться, и почему у двух голубоглазых родителей может родиться ребенок с зелеными или светло-коричневыми глазами.

Помимо этого, стоит помнить, что цвет глаз меняется со временем. Многие дети европейского происхождения появляются на свет с голубыми или серами глазами, потому что на тот момент содержание меланина по-прежнему низкое. Но по мере накопления пигмента в течение первых лет жизни голубой цвет глаз может смениться зеленым или коричневым.

У взрослых людей цвет глаз обычно более стабилен, хотя незначительные изменения происходят достаточно часто в зависимости от освещения, одежды и или размера зрачка. Например, серо-голубые глаза могут выглядеть ярко голубыми, ярко серыми или даже зеленоватыми при определенном освещении. Более перманентные сдвиги случаются по мере старения, или в ответ на определенные медицинские обстоятельства, воздействующие на меланин в радужке.

Есть и исключения. Гетерохромия — состояние, при котором цвет одного глаза отличается от другого, или одна радужка содержит два оттенка. Такое встречается редко и может быть как результатом генетики, так и эффектом травмы или специфического заболевания.