В Египте нашли "полицейский" свисток времен Тутанхамона

В египетской Амарне, на месте древнего Ахетатона, археологи наткнулись на крошечный, но крайне любопытный артефакт - свисток из коровьей кости возрастом более 3300 лет. Найден он был еще в 2008-м, но только теперь исследователи провели его полноценный анализ и попытались разгадать, кому он мог принадлежать.

Ахетатон возвел фараон-реформатор Эхнатон, отец Тутанхамона, чтобы сделать его центром нового культа солнечного божества Атона. До недавнего времени считалось, что город просуществовал лишь около пятнадцати лет и был покинут после смерти правителя. Однако последние раскопки показывают: жизнь там кипела дольше, а на руинах прежних строений возводились новые монументы.

Свисток нашли у деревни строителей царской гробницы, недалеко от сети древних дорог и дозорных постов. Исследователи предполагают, что эта простая вещица могла быть рабочим инструментом надзирателя, своего рода древнеегипетского "полицейского", следившего за порядком и контролем доступа к священной территории. Известно, что в эпоху Нового царства охрану часто доверяли "меджаи" - воинственной группе выходцев из пустыни, которых использовали как элитную стражу.

Сам свисток невелик, с одним аккуратно просверленным отверстием, легко помещается на ладони. Но эта деталь, на первый взгляд скромная, позволяет взглянуть на повседневную жизнь Ахетатона с неожиданной стороны: кто-то когда-то пользовался этим простейшим инструментом, чтобы управлять рабочими или поддерживать дисциплину в священном городе.