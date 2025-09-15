Сокращение бюджета NASA угрожает космической программе «Вояджер»

Сокращение бюджета в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) угрожает существованию ряда космических программ, в том числе и знаковому «Вояджер». Об этом сообщает портал WebProNews.

© NASA

Как отмечает источник, в недавнем отчете NASA сообщалось о серьезных сокращениях в бюджете, что может стать причиной закрытия для ряда космических миссий.

«Флот устаревающих космических аппаратов NASA, некогда являвшийся авангардом планетарной науки, находится на грани закрытия, потенциально уступая позиции развивающимся державам», — сообщает издание.

Под угрозу попали знаковые миссии «Вояджер» и «Юнона». По мнению автора издания, сокращение бюджета NASA ослабит позиции США в космической гонке, особенно на фоне программы Китая по исследованию планет. Ряд американских ученых уже выступил с призывом возобновить финансирование.

По информации аналитического издания Ars Technica, миссии «Вояджер-1» и «Вояджер-2» перестанут получать финансирование уже к концу текущего месяца. При этом, отключение аппаратов будет необратимым — их повторная активация технически невозможна, поэтому NASA навсегда потеряют эти источники информации о космических явлениях. Напомним, что «Вояджеры» передают данные из межзвездного пространства с 1970-х годов.

Причиной для сокращения финансирования называют перераспределение средств на приоритетные цели, а именно на программу для возвращения на Луну «Артемида». Финансирование этой программы лишит средств сразу несколько других отделов. К примеру, миссию по изучению атмосферы Юпитера (миссия «Юнона») и готовящуюся миссию по изучению взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли TRACERS.

«Более широкие последствия распространяются на национальную безопасность и инновации. В недавнем пресс-релизе Ассоциации университетских исследовательских парков содержится призыв сделать космос национальным приоритетом для восстановления лидерства США. Они выступают за перенаправление ресурсов на приоритетные исследования, включая оборонные технологии и лунные инновации, на фоне опасений, что политизированное финансирование, например, климатических исследований, ослабляет основные цели исследований», — сообщает источник.

Ранее миссия Dragonfly на Титан столкнулась с задержками и превышением бюджета.