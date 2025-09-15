Миссия Dragonfly на Титан столкнулась с задержками и превышением бюджета

Миссия Dragonfly на Титан, которая должна была быть запущена уже в 2026 году, столкнулась с серьезными задержками и превышением бюджета. Об этом сообщает Ixbt.com.

© NASA

Напомним, что проект Dragonfly выбрали в рамках программы NASA «Новые рубежи» еще в 2019 году. Его первоначальный бюджет составлял 850 миллионов долларов, а запуск был запланирован на 2026 год.

При этом, согласно аудиту Управления генерального инспектора NASA в настоящее время стоимость миссии выросла до 3,35 миллиардов долларов, а запуск перенесли на 2028 года. Таким образом Dragonfly прибудет на спутник Сатурна только в 2034 году.

Среди причин такой задержки и перерасхода указываются технические сложности, проблемы с цепочками поставок и недостаточное планирование на ранних этапах проекта. Также свои корректировки в реализацию миссии внесла пандемия COVID-19.

Dragonfly представляет собой восьмироторный аппарат, работающий на многоцелевом радиоизотопном термоэлектрическом генераторе, который позволяет ему преодолевать десятки километров между точками сбора образцов в течение трехлетней миссии на поверхности Титана. Кроме того аппарат имеет приборы, способные работать в экстремальных условиях спутника Сатурна.