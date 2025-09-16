Правда ли бинауральные ритмы помогают расслабиться?

Идея бинауральных ритмов появилось достаточно давно — физик и метеоролог Генрих Вильгельм Дове задокументировал этот феномен еще в 1839 году. Но почти 190 лет спустя ученые по-прежнему продолжают его изучать. Портал popsci.com рассказал все, что нужно знать о бинауральных ритмах, и разобрался, правда ли они помогают расслабиться и сфокусироваться на работе.

© Unsplash

Что такое бинауральный ритм

Частота звуков измеряется в герцах — эта цифра показывает, сколько раз в секунду звуковая волна вибрирует. У низких тонов обычно низкие частоты и, соответственно, менее высокое значение в герцах, а у высоких — наоборот.

Бинауральный ритм происходит, когда в обеих ушах звучат тона разных частот, из-за чего возникает третий, «фантомный» ритм — его и называют бинауральным. А частота этого ритма составляет разницу в герцовке первых двух. Например, если в правом ухе звучит 400-герцовый звук, а в левом — 404-герцовый, то частота воображаемого ритма составит всего 4 герца.

Другими словами, бинауральные ритмы — это звуковые иллюзии, которые мозг генерирует, когда человек слышит два разных тона в каждом ухе. Но эта иллюзия работает только при наличии наушников: иначе расслышать третий ритм не получится.

Почему мы слышим бинауральные ритмы

По мнению ученых, появление вымышленного бинаурального ритма приводит к т.н. феномену синхронизации мозговых волн. Данная гипотеза предполагает, что, при воздействии подобных ритмов, электрическая активность мозга синхронизируется с их частотой.

Специфические частоты связаны с определенными эмоциями или когнитивными способностями. Например, исследователи обнаружили, что дельта-волны мозга, измеряемые в частоте от 0,5 до 4 герц, связаны с глубоким сном и обезболиванием. Тета-волны в частоте 4-7 герц могут помочь с релаксацией, а альфа-волны (8-12 герц) связаны с обучением.

Бинауральные ритмы можно расслышать в частотах от примерно 1 до 30 герц. Поэтому синхронизация мозговых волн с этими ритмами создает расслабляющую частоту, которая может «обманом» заставить мозг немного расслабиться. Правда, вердикт по поводу того, действительно ли бинауральный ритм может привести к синхронизации волн, пока еще не вынесен. Так, из 14 исследований по этой теме пять поддержали идею, восемь опровергли, а последнее пришло к смешанным результатам.

Что наука думает о бинауральных ритмах

Некоторые научные работы показывают многообещающие результаты. Например, большой мета-анализ 22 исследований, проведенный в 2018 году, показал, что ритмы действительно могут улучшить когнитивные функции мозга, включая память и внимание, а также снизить тревогу и боль. Но эффективность ритма зависит от используемой частоты, времени воздействия и момента, в который оно произошло.

Работа от 2020 года показала, что совмещение психиатрического лечения с бинауральной медитацией помогло снизить ощущение тревоги лучше, чем что-то одно по отдельности. А опыт 2025 года предложил 80 студентам прослушать контрольные звуки и бинауральные ритмы. Авторы эксперимента обнаружили, что специфические ритмы низких частот и белый шум улучшили внимательность подопытных, но не смогли предотвратить потерю внимательности со временем. Результаты подтвердили синхронизацию мозговых волн, но она варьировалась в зависимости от ритма и фонового шума.

Но не каждая научная работа выявила положительный результат. Одно исследование от 2023 года, проведенное при участии 1 000 волонтеров, показало, что прослушивание бинауральных ритмов дома во время прохождения теста снизило результаты участников. Тишина или прослушивание каких-либо других звуков не приводили к изменениям.