Oppo представила новую серию смартфонов F31

Компания OPPO представила в Индии совершенно новую серию смартфонов F31, в которую вошли три модели: OPPO F31 5G, OPPO F31 Pro 5G и OPPO F31 Pro+ 5G.

© MobiDevices

Все три новинки отличаются высокой прочностью благодаря трём уровням защиты IP66, IP68 и IP69, а также корпусу из аэрокосмического алюминиевого сплава.

OPPO F31 Pro+ 5G

OPPO F31 Pro+ 5G оснащён 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800×1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит. Поддерживается 100% охват цветового пространства DCI-P3 и ШИМ до 2160 Гц. Дисплей защищён стеклом AGC DT-Star D+. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3 и оснащён системой охлаждения SuperCool VC площадью 5219 мм², обеспечивающей эффективное рассеивание тепла. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 8/12 ГБ, встроенного накопителя UFS 3.1 – 256 ГБ.

Камера включает:

50 Мп основной модуль (OmniVision OV50D40, f/1.8, OIS);

2 Мп вспомогательный сенсор (Galaxy Core 02M1B, f/2.4).

Фронтальная камера – 32 Мп (Galaxy Core 32E2, f/2.4).

Поддерживается запись видео в формате 4K, возможна подводная съёмка без защитного чехла. Среди ИИ-функций – AI Eraser 2.0, AI Unblur, AI Reflection Remover и AI Clarity Enhancer.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Быстрая зарядка мощностью 80 Вт позволяет зарядить батарею до 58% за 30 минут. Толщина корпуса – 7,7 мм, вес – 195 грамм.

OPPO F31 Pro 5G получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2372×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит. Поддерживается 100% охват цветового пространства DCI-P3 и ШИМ 2160 Гц. За производительность отвечает чипсет MediaTek Dimensity 7300-Energy в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 ГБ ПЗУ UFS 3.1.

Система охлаждения SuperCool VC имеет площадь 4363 мм². Камеры и аккумулятор такие же, как у старшей версии. Толщина смартфона – 7,9 мм, вес – 191 грамм.

OPPO F31 5G

Базовая модель получила такой же дисплей, как у F31 Pro 5G. Смартфон работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 6300, изготовленного по 6-нм техпроцессу. Охлаждение обеспечивается испарительной камерой площадью 4300 мм². Камера включает 50-Мп основной модуль с оптической стабилизацией изображения и фронтальную камеру на 16 Мп. Толщина корпуса – 7,9 мм, вес – 187 грамм.

© MobiDevices

Общее ПО и функции

Все три смартфона работают под управлением ColorOS 15. Среди фирменных оптимизаций – Trinity Engine для управления кэшем процессора и алгоритмами.

Сроки выхода, цвета и цены

Топовая модель OPPO F31 Pro+ 5G поступит в продажу в Индии 19 сентября в цветах Gemstone Blue, Himalayan White и Festive Pink. В тот же день стартуют продажи OPPO F31 Pro 5G в расцветках Desert Gold и Space Grey. Базовый F31 выйдет 27 сентября и будет доступен в вариантах Midnight Blue, Cloud Green и Bloom Red.

Цена OPPO F31 Pro+ 5G:

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 32 999 рупий ($375);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 34 999 рупий ($397).

Цена OPPO F31 Pro 5G:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 26 999 рупий ($306);

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 28 999 рупий ($329);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 30 999 рупий ($352).

Цена OPPO F31 5G: