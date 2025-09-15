Ученые выяснили, зачем кошки едят траву

Среди множества загадочных кошачьих привычек одна кажется самой странной и отвратительной: зачем они упорно едят траву, если их от нее только тошнит? На этот счет есть несколько гипотез, и вот одна из них получила первое убедительное доказательство.

© Телеканал «Наука»

Как правило, мурлыки предпочитают траву с зазубренными и покрытыми шипообразными выступами листьями. Она надежно сцепляется с шерстью, помогая выводить ее из желудка с рвотой.

Комки шерсти — неотъемлемая часть жизни кошки. Наши пушистые друзья проглатывают много шерсти во время ухода за собой, и еще больше, если они едят пушистую добычу. Густая масса может блокировать их пищеварительную систему — пока ее не вырвет.

Есть мнение, что кошки едят траву, чтобы избавиться от кишечных паразитов, однако преобладает версия с выводом шерстяных комков. Чтобы доказать это, ученые исследовали содержимое кошачьей рвоты, результатами чего поделились в Journal of Veterinary Behavior.

Зоолог Николь Хьюз из Хай-Пойнтского университета в Северной Каролине, хозяйка двух кошек, годами собирала комочки шерсти, которые они отрыгнули. Они пригодились, когда к ее лаборатории присоединилась аспирантка Кара Бенсел, ныне специалист по поведению животных в Аппалачском государственном университете.

Для изучения шерсти под электронным микроскопом исследовательницы нарезали образцы и покрыли их золотом. Детальные изображения сплетенного с шерстью растительного материала показали как зазубренные края, так и трихомы — шипообразные выступы, которые торчат, как зубья. В зависимости от вида растения, эти микроструктуры в 2–20 раз длиннее, чем толщина кошачьих волос — то есть как раз подходящего размера, чтобы зацеплять их.

Хьюз сравнивает увиденное с сантехническим тросом, предназначенным для очистки канализационных стоков от волос. По ее словам, кошачьи паразиты, такие как круглые и ленточные черви, в 60 раз крупнее этих растительных микроструктур — слишком большие, чтобы быть захваченными растительной ловушкой. Это делает удаление паразитов менее вероятной причиной, по которой кошки едят траву, отмечает ботаник.

Генетический анализ установил, что большинство растений, обнаруженных в комках шерсти, — обычная садовая трава и комнатные цветы вроде традесканции. Все они имеют довольно шероховатую поверхность, по крайней мере, на нанометровом уровне. Словно кошки специально выбирали микроскопически шершавые растения, говорит Хьюз.

Почему кошка шипит и кусается и что с этим делать

Исследование подтвердило, что трава помогает выводить шерсть из желудка кошек, но не доказало, что они поедают ее именно по этой причине, заметил профессор Бенджамин Харт из Калифорнийского университета в Дэвисе. Собаки и другие животные, которые не страдают от комков шерсти, тоже едят траву, напомнил он. Возможно, такое поведение — эволюционный пережиток, унаследованный от древнего предка, который мог жевать растения, чтобы изгнать паразитов: «Теперь они просто запрограммированы на это».

Так или иначе, Хьюз намерена продолжать изучение темы, благо ее подопытные домашние питомцы продолжают поставлять материалы для исследования. Теперь зоолог хранит в морозильнике кошачьи экскременты, чтобы, когда к ней придет новый аспирант, выяснить: если трава помогает выводить шерсть через рот, облегчает ли она выход с другого конца?