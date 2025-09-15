Блогеры сравнили время работы iPhone на iOS 26 с прошлыми ОС
Российский канал Rozetked провёл расследование по работе разных iPhone на разных операционных системах в свете сегодняшнего релиза iOS 26, чтобы определить, насколько новая ОС действительно влияет (и влияет ли) на работу гаджетов — особенно если учесть, какими красивыми стали анимации на iOS 26.
Расследование проводили на пяти смартфонах: iPhone SE (2022), iPhone 13 mini, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16e. Результаты получились следующими.
iPhone SE (2022)
Для этого теста использовали полностью новый телефон, который был куплен только для этого теста.
- iOS 16 — 3 часа 34 минуты
- iOS 17 — 3 часа 48 минут
- iOS 18 — 3 часа 53 минуты
- iOS 26 — 3 часа 34 минуты
iPhone 13 mini
Для этого теста использовали полностью новый телефон, который был куплен только для этого теста.
- iOS 15 — 5 часов 11 минут
- iOS 18 — 4 часа 52 минуты
- iOS 26 — 4 часа 29 минут
iPhone 16 Pro
Шесть месяцев использования смартфона до теста, 99% ёмкость аккумулятора, 250 циклов зарядки.
- iOS 18 — 6 часов 5 минут
- iOS 26 — 6 часов 28 минут
iPhone 16 Pro Max
Тестовый смартфон в редакции Rozetked, 100% ёмкость аккумулятора, 100 циклов зарядки.
- iOS 18 — 8 часов 28 минут
- iOS 26 — 7 часов 49 минут
Как заявляет ведущий канала, в iPhone 16 Pro Max в релизной версии могли намеренно ухудшить работу аккумулятора на первый месяц-два, чтобы все блогеры успели сделать сравнения с iPhone 17 Pro Max в пользу новинки.
iPhone 16e
Личный телефон ведущего, 100% ёмкость аккумулятора, 100 циклов зарядки.
- iOS 18 — 7 часов 40 минут
- iOS 26 — 7 часов 48 минут