Блогеры сравнили время работы iPhone на iOS 26 с прошлыми ОС

Российский канал Rozetked провёл расследование по работе разных iPhone на разных операционных системах в свете сегодняшнего релиза iOS 26, чтобы определить, насколько новая ОС действительно влияет (и влияет ли) на работу гаджетов — особенно если учесть, какими красивыми стали анимации на iOS 26.

© YouTube/Rozetked

Расследование проводили на пяти смартфонах: iPhone SE (2022), iPhone 13 mini, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16e. Результаты получились следующими.

iPhone SE (2022)

Для этого теста использовали полностью новый телефон, который был куплен только для этого теста.

iOS 16 — 3 часа 34 минуты

iOS 17 — 3 часа 48 минут

iOS 18 — 3 часа 53 минуты

iOS 26 — 3 часа 34 минуты

iPhone 13 mini

Для этого теста использовали полностью новый телефон, который был куплен только для этого теста.

iOS 15 — 5 часов 11 минут

iOS 18 — 4 часа 52 минуты

iOS 26 — 4 часа 29 минут

iPhone 16 Pro

Шесть месяцев использования смартфона до теста, 99% ёмкость аккумулятора, 250 циклов зарядки.

iOS 18 — 6 часов 5 минут

iOS 26 — 6 часов 28 минут

iPhone 16 Pro Max

Тестовый смартфон в редакции Rozetked, 100% ёмкость аккумулятора, 100 циклов зарядки.

iOS 18 — 8 часов 28 минут

iOS 26 — 7 часов 49 минут

Как заявляет ведущий канала, в iPhone 16 Pro Max в релизной версии могли намеренно ухудшить работу аккумулятора на первый месяц-два, чтобы все блогеры успели сделать сравнения с iPhone 17 Pro Max в пользу новинки.

iPhone 16e

Личный телефон ведущего, 100% ёмкость аккумулятора, 100 циклов зарядки.