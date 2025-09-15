Обнаружены следы цунами от астероида, упавшего 35 млн лет назад

Около 35 миллионов лет назад в Атлантический океан недалеко от побережья современной Вирджинии врезался астероид диаметром около 5 километров. Его скорость превышала 64 тысячи километров в час, и энергия удара оказалась чудовищной. В результате на месте столкновения образовался Чесапикский кратер — один из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся ударных кратеров Земли, ныне скрытый под водами Чесапикского залива. Последствия катастрофы были колоссальными: удар уничтожил все живое на сотни километров, расплавленные обломки разлетелись от Массачусетса до Барбадоса. Ученые давно предполагали, что астероид вызвал мощное цунами, однако доказательств этому не было найдено. Новое исследование, опубликованное в журнале Southeastern Geology, наконец подтвердило это.

Группа геологов из Северной Каролины обнаружила следы древней катастрофы в 386 километрах к югу от кратера, в округе Мур, в регионе Сэндхиллс. В ходе работ они выделили четыре необычных пласта пород общей толщиной около метра. Самый нижний слой, около 43 сантиметров, представляет собой песчанистую глину с обломками пород и стеклоуглеродом — веществом, образующимся при испарении материала от экстремального жара. В нем содержалось от 14 до 18 частей на миллиард иридия — редкого элемента, который редко встречается в земных породах, но характерен для метеоритов. Второй слой, толщиной 9 сантиметров, состоял из ила, кварцевых зерен и углерода с меньшей концентрацией иридия. Третий, около 6 сантиметров, включал смесь почвы и фрагментов морского дна. Четвертый, толщиной 15 сантиметров, был представлен крупным песком и гравием, которые, как считают исследователи, были принесены мощной волной.

Такое сочетание отложений нельзя объяснить обычными геологическими процессами. Оно отражает последовательные этапы катастрофы: сначала осели крупные обломки и испарившийся материал, затем мелкие частицы, позже — осадки, занесенные морской водой, а завершает картину слой песка и гравия, отложенный цунами. По словам авторов работы, это первое убедительное геологическое свидетельство гигантской волны, вызванной падением астероида.

«Мы видим последовательность осадков, которую невозможно объяснить ничем иным, кроме катастрофического события. Это прямое указание на то, что в момент падения астероида произошло огромное цунами», — отмечают исследователи.

Столкновение в Вирджинии стало одним из крупнейших катастрофических событий в истории Земли. Его последствия затронули огромный регион и оставили следы, которые можно найти за сотни километров от кратера. Новое открытие не только подтверждает масштабы разрушений, но и позволяет ученым реконструировать динамику катастрофы. Теперь ясно, что один астероид смог изменить облик целого региона, а его последствия ощущались на протяжении миллионов лет.