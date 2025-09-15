Samsung раньше времени показала планшет Galaxy Tab A11

На сайте Samsung в ОАЭ раньше времени появился новый планшет Galaxy Tab A11, который станет преемником бюджетного Tab A9. Компания решила пропустить номер «10».

© Ferra.ru

Устройство получило 8,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1340×800 пикселей и частотой обновления 90 Гц (у Tab A9 было 60 Гц). Фронтальная камера улучшена до 5 Мп, а основная осталась на 8 Мп.

© Samsung

© Samsung

© Samsung

Внутри установлен знакомый чип Helio G99. Планшет будет доступен с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 либо 128 ГБ встроенной. Есть слот для microSD.

Galaxy Tab A11 оснащён стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, разъёмом для наушников 3,5 мм, аккумулятором на 5100 мА·ч и портом USB-C 2.0. Поддерживаются Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и навигация, но NFC отсутствует. Вес устройства — 335 граммов. Планшет выйдет в версиях только с Wi-Fi и с поддержкой 4G. Цена пока не объявлена, но ожидается ниже €200. Цвета — серый и серебристый.