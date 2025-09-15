Количество предзаказов на iPhone 17 вдвое превысило показатели 2024 года

По итогам первых 5 дней количество предзаказов на iPhone 17 значительно превысило показатели прошлого года. Спрос на базовую модель модели iPhone 17 с памятью 256 ГБ оказался в два раза выше, чем на аналогичный iPhone 16 в 2024 году. iPhone 17 Pro 256 ГБ заказывают на 20% чаще по сравнению с прошлогодней моделью, а версия с памятью 512 ГБ показала рост предзаказов на 25% год к году.

Флагманский iPhone 17 Pro Max традиционно удерживает лидерство: на его долю пришлось около 40% всех предзаказов. Об этом "Российской газете" сообщили в компании "М.Видео-Эльдорадо". Оранжевый цвет в линейке Pro и Pro Max занял 40% всех заказов. Второе место по популярности поделили серебристый и голубой варианты. iPhone 17 Air занимает около 5% от общего числа предзаказов, наиболее востребованной стала версия в золотом цвете с памятью 256 ГБ.

iPhone 17 Pro Max возглавил список по предзаказам с долей 48,7% и в сети restore, а оранжевый оттенок (Pantone 1501243 TCX "Папайя") оказался самым востребованным среди покупателей в возрасте от 18 до 24 лет, опередив классические черный и белый. В этой возрастной группе почти 40% всех запросов были именно на этот цвет. За первые два дня (9 и 10 сентября) количество предзаказов увеличилось на 66% в штуках и на 54% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерство по количеству заказов удерживают Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, на долю которых приходится 62% всего объема предзаказов. Далее следуют Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар.

В розничных магазинах МТС лидером по предзаказам в новой линейке iPhone также стал iPhone 17 Pro Max, на него пришлось более половины всех заказов - 57%. За ним следуют iPhone 17 Pro (31%), iPhone Air (9%) и базовый iPhone 17 (3%). Компания сообщила, что спрос на новые модели оказался вдвое выше, чем на iPhone 16 прошлого года, и в пять раз превысил спрос на iPhone 15 в 2023 году.