Xiaomi начала тестирование HyperOS 3 на более чем 80 устройствах

Xiaomi ускоряет переход на HyperOS 3: компания начала внутреннее тестирование системы сразу на более чем 80 устройствах.

Речь идёт как о смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco, так и о планшетах, часть из которых уже участвует в официальной бета-программе. Напомним, HyperOS 3 основана на Android 16 и была представлена еще в конце августа 2025 года.

Первоначально доступ к прошивке получили лишь несколько моделей, но теперь список значительно расширился. Среди протестированных — флагманские Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi Mix Fold 4, Redmi K80 Pro, а также массовые серии вроде Redmi Note 15 и Poco F7.

В числе планшетов замечены Xiaomi Pad 7 Ultra, Redmi Pad Pro 5G и Poco X7 Pro.

По данным XiaomiTime, 22 устройства уже участвуют в публичной бете, остальные пока проходят внутренние проверки, но почти наверняка тоже получат стабильное обновление.

Таким образом, владельцы как топовых, так и более доступных моделей Xiaomi, Redmi и Poco могут рассчитывать на переход к HyperOS 3 в ближайшие месяцы.