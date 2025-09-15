Эксперт назвал возможные причины сбоя Starlink на Украине

Перебои в работе спутниковой связи Starlink зафиксированы по всему миру, а не только на Украине, поэтому вряд ли к этому причастны российские войска. Причины отказа сети носят либо технический характер, либо связаны со вспышкой на Солнце, заявил News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее командующий украинскими силами БПЛА Роберт Бровди заявил о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всей линии боевого соприкосновения перестал работать спутниковый интернет Starlink. При этом данные сервиса Downdetector свидетельствуют о том, со сбоями в работе Starlink столкнулись пользователи в Европе и Азии, а также в США и Канаде.

По словам Юрия Кнутова, среди возможных причин отказа Starlink могут быть, в том числе и технические проблемы в самой компании.

«Это еще может быть связано с тем, что была вспышка на Солнце. Причиной также может быть вмешательство хакеров, но, как правило, такие атаки не остаются незамеченными. Вмешательство наших военных в данном случае я не рассматриваю», — пояснил военный эксперт.

Он отметил, что говорить о каких-то новых разработках ВС России, способных воздействовать на спутниковую связь и выводить ее из строя, можно было бы в том случае, если бы отключение произошло только на Украине.