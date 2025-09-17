Сколько надо работать ради iPhone 17 в разных странах

Аналитики Tenscope подсчитали, сколько времени жителям разных стран нужно работать, чтобы позволить себе базовый iPhone 17 с 256 ГБ памяти.

Ожидаемо меньше всего на покупку тратят жители богатых европейских стран. В Люксембурге и Швейцарии новый смартфон Apple можно «отработать» всего за 3 дня. Лишь чуть дольше — 4 дня — придётся поработать в США, Бельгии, Дании, Нидерландах и Норвегии.

Совсем иная ситуация в развивающихся странах. В Индии на iPhone 17 придётся копить рекордные 160 дней. Ненамного легче придётся покупателям на Филиппинах (101 день), во Вьетнаме (99 дней), в Турции (89 дней) и в Бразилии (77 дней).

© Tenscope

Таким образом, разница в доступности гаджета впечатляющая: если в Европе и США смартфон сопоставим с недельной зарплатой, то в ряде стран Азии и Южной Америки на него приходится работать месяцы.