Ученые совершили прорыв в изучении черных дыр

Отдачу при слиянии черных дыр удалось измерить с помощью гравитационных волн. Это первое измерение, позволяющее определить скорость и направление выброса новой черной дыры, что открывает новый инструмент для изучения их слияний, сообщает Nature Astronomy.

На основе данных о волне GW190412 астрономы установили, что черная дыра двигалась со скоростью более 50 км/с из-за асимметрии столкновения. Гравитационные волны, возникающие при слиянии черных дыр, позволяют ученым изучать их свойства, включая массу и спин.

В апреле 2019 года была зафиксирована асимметричная система, где одна черная дыра была в 29,7 раз массивнее Солнца, а другая — в 8,4 раза. Из-за меньшей массы сигнал был длиннее, что дало больше данных.

Исследователи определили угол и скорость выброса черной дыры, которая могла покинуть шаровое скопление. Этот метод может стать инструментом для изучения слияний черных дыр в плотной среде, где возможны электромагнитные вспышки.

