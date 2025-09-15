Полировочная салфетка Apple получила совместимость с iPhone 17

Apple порадовала поклонников — на этот раз своей фирменной салфетки для экранов за примерно 2000 рублей. Ранее На сайте компании после анонса iPhone 17 было указано, что она подходит для множества устройств: от старого iPhone 5 до iPhone 16 Pro Max, а также для iPad, MacBook и Apple Watch. Но в списке не было новых моделей флагмана. Проблема решилась.

© Apple

Что бы вы не подумали, но проблема была не в самой салфетке. Просто Apple не сразу обновила страницу совместимости после презентации «Awe Dropping» 9 сентября. Для чего у такого товара понятие «совместимость» — уже другой вопрос. Однако история вызвала волну шуток: пользователи иронизировали, что даже салфетка Apple «требует апгрейда», чтобы работать с новыми устройствами.

Предзаказы на iPhone 17 стартовали 12 сентября, а в продажу смартфоны поступят 19 сентября.