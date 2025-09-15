«Слишком секретный объект»: что скрывает Великая Китайская стена

Великая Китайская стена, будучи одним из самых известных сооружений прошлых веков, остается малоизученным объектом. Как сообщает «Царьград», ученые то и дело заявляют об открытиях, однако одна из загадок волнует исследователей особенно сильно — она связана с таинственной находкой в горах, о которой впервые заявили в 1960 годах, однако после замолчали из-за «секретности» объекта.

Не только для защиты

Великая Китайская стена протянулась почти на 22 тысячи километров. Высота — от 6 до 8 метров. На первый взгляд, такая невысокая стена не создаст преграды для противника из-за чего возникает вопрос: стоило ли тратить столько ресурсов на возведение оборонительного сооружения без постоянного гарнизона? Эксперты считают, что стило — стена сдерживала атаки конницы. Пока снаружи наблюдалась суматоха, внутри страны готовились к вторжению.

Однако северная часть Великой Китайской стены протяженностью свыше 700 км создавалась вовсе не ради защиты от вражеских войск. Сооружения сдерживали миграцию и позволяли собирать налоги с тех, кто въезжал на территорию страны. Таким образом, стена позволяла контролировать потоки караванов, которые двигались по Великому шелковому пути.

Основные участки сооружения, которые существуют и сейчас, возводились во времена династии Мин (1368–1644). Строители использовали блоки из камня, части которой скрепляли рисовой кашей с гашеной известью — амилопектин из риса и карбонат кальция из извести при соединении образуют вещество с высокой механической прочностью. Сам раствор, судя по всему, был «серьезный», ведь на почве, куда попадала смесь, до сих пор не растет трава.

Есть и другое серьезное исследование, показавшее, что внушительная часть стены находится «под надежной защитой»: ее покрывают цианобактерии и мхи. Это повышает прочность сооружения и замедляет разрушение.

Тайны стены

Два года назад мировые СМИ заявили, что внутри Великой Китайской стены обнаружили больше сотни потайных проходов — для попадания было достаточно пробить внешний слой. Их размеры позволяли провести внутри лошадей в два ряда, а некоторые ходы были построены между внутренней и внешней частями Великой стены. Ученые считают, что через них могли проходить разведчики.

Еще одна история, наделавшая много шума — о находке в горах у Великой стены. Одна из первых публикаций появилась в немецком журнале летом 1962 года. В ней утверждалось, что группа археологов в 1937-1938 годах нашла в горах Байан-Кара-Ула причудливые каменные диски — их было более 700. Напоминали они граммофонные пластинки и сопровождались неизвестными письменами. Рядом находилось погребение миниатюрных существ, рост которых не превышал 1 м 30 см.

Узнать, что за послание хранилось на загадочных дисках, удалось лишь по истечении двух десятков лет. Письмо сообщает о летательных аппаратах, существовавших несколько тысяч лет назад. Автор записей утверждал, что его корабль потерпел в крушение в горной местности и у него нет возможности построить новый. Исследователи решили, что эти «существа» так и остались жить на Земле.

Хотя первым о предполагаемом крушении в горах Китая рассказал немецкий журнал, эта история на Западе имеет и «русский акцент» — благодаря статье Вячеслава Зайцева в журнале «Спутник». Там утверждалось, что несколько дисков содержат большое количество кобальта и других металлов, которые ведут себя как проводники электричества, а также издают жужжащий звук, если их поставить на специальный проигрыватель.

Ученые из Пекинского университета называют всю историю — мистификацией. Однако есть люди, которые считают, что это «слишком секретный объект» и в Пекине что-то недоговаривают.

Есть и другая легенда, согласно которой под Великой Китайской стеной существует целая сеть подземных ходов, ведущих к древнему подземному городу. Путешественники порой делятся странными случаями, произошедшими с ними на Великой Китайской стене, а некоторые видят «тени» и исчезающие фигуры.