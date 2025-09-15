Найден вид с самым большим количеством хромосом на планете

Ученые из Института Сэнгера и Института эволюционной биологии в Испании выявили существо с самым большим количеством пар хромосом. Им оказалась бабочка вида атласская голубянка (Polyommatus atlantica).

У насекомого выявили 229 пар хромосом. Для сравнения, в клетках человека присутствуют 23 пары.

Атласская голубянка встречается в горных массивах Марокко и северо-восточного Алжира. Ученые пришли к выводу, что необычно высокое количество хромосом отражает уникальную эволюционную историю вида.

Анализ показал, что геном бабочки содержит примерно столько генетической информации, сколько у представителей других видов. Но ДНК оказалась разделена на множество фрагментов меньшего размера.

Все хромосомы, за исключением половых, были разделены, из-за чего их количество выросло с 24 до 229 пар. Это произошло всего за 3 миллиона лет – очень короткий срок по меркам эволюции.

Подобные экстремальные хромосомные изменения считаются опасными. Но атласская голубянка, очевидно, смогла успешно выживать с ними. Распад хромосом на более мелкие участки мог способствовать увеличению генетического разнообразия и, следовательно, повышению способности бабочек адаптироваться к новым условиям. Но в долгосрочной перспективе виды с большим количеством хромосом более уязвимы к вымиранию, сообщает Current Biology.

