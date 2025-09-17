НАСА сообщило о переносе стыковки Cygnus XL с МКС

Стыковку нового космического грузового корабля Cygnus XL компании Northrop Grumman с Международной космической станцией (МКС), которая была запланирована на 17 сентября, перенесли на неопределенный срок из-за неполадок с двигателем.

© «Роскосмос»

Об этом рассказало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Cygnus XL не прибудет на станцию в среду, 17 сентября, как планировалось изначально; новая дата и время прибытия находятся на рассмотрении", - сказано в сообщении.

В НАСА уточнили, что во вторник утром основной двигатель отключился раньше запланированного в ходе двух включений для перехода космического корабля на более высокую орбиту для стыковки со станцией. При этом все остальные системы Cygnus XL работают в штатном режиме.

Ракета-носитель Falcon 9 с новым грузовым кораблем Cygnus XL стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, 14 сентября в 18:11 по местному времени (01:11 мск понедельника, 15 сентября).

Ожидалось, что аппарат в автономном режиме состыкуется с МКС. Его отправили к орбитальной станции для пополнения запасов. Cygnus XL отличается от своего предшественника Cygnus увеличенной грузоподъемностью — с 3,8 тонны до 5 тонн.

Корабль должен доставить на МКС материалы для производства кристаллов для полупроводников, систему, позволяющую с помощью ультрафиолета не допускать размножения бактерий в воде, оборудование для модификации криогенных топливных баков и другой груз.