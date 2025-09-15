Ученые из Китая ищут сигналы от инопланетян

Ученые из Университета Дэчжоу исследовали систему TRAPPIST-1 с помощью радиотелескопа FAST. Эта система из семи каменистых планет, три из которых находятся в обитаемой зоне, передает Live Science.

Как отмечается, команда провела наблюдения в L-диапазоне (1,05-1,45 ГГц) длительностью 1,67 часа с спектральным разрешением ~7,5 Гц. Они искали радиосигналы, медленно меняющиеся из-за движения планет. Сигналы такой мощности (2,04×10^10 ватт) трудно получить естественным путем, что указывает на их искусственное происхождение.

Однако, несмотря на усилия, убедительных доказательств существования инопланетных технологий не было обнаружено. Этот результат важен, так как он устанавливает верхний предел мощности возможных инопланетных передатчиков и демонстрирует возможности современных методов поиска, пишут авторы.

Сообщается, что команда планирует расширить поиск, чтобы найти другие типы сигналов, включая периодические или кратковременные.

