Изучено влияние вымирания динозавров на реки и леса

Геологи из США выяснили, что крупные динозавры играли роль "экосистемных инженеров" - они уничтожали значительную часть деревьев, что не позволяло лесам разрастаться и мешало стабилизации русел рек и образованию у них большого числа извилин и излучин.

© ТАСС

По этой причине их исчезновение привело к резким переменам в облике лесов и рек Земли, сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган.

"Мы часто размышляем о том, как различные перемены климата и ландшафта влияют на эволюцию жизни, однако мало кто задумывается о том, как земная жизнь может воздействовать на климат или облик окружающей среды. Мы показали, что подобные процессы могут протекать как в одном, так и в противоположном направлении", - пояснил доцент Университета штата Мичиган Люк Уивер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Уивер и другие исследователи совершили это открытие при изучении структуры осадочных отложений, сформировавшихся на территории русла древней руки, протекавшей по территории современных штатов Монтана, Северная и Южная Дакота в конце мелового периода, когда на Землю упал крупный метеорит, уничтоживший динозавров и большую часть мезозойской фауны и флоры.

Когда ученые начали изучать прослойки пород, сформировавшихся в пойме древней реки до и после этого катаклизма, исследователи заметили, что структура и свойства этих отложений резко изменились сразу после завершения мелового периода. До падения астероида по данным регионам будущих США протекала относительно спокойная и прямая река, однако в начале палеогенового периода она ускорила течение и начала образовать большое число извилин и излучин.

Последующее изучение образцов пород показало, что это было связано с тем, что после падения астероидов структура прибрежных почв сильно изменилась - они стали значительно более стабильными и прочными, что привело к стабилизации русла реки, появлению извилин и ускорению ее течения. Причиной этого, по мнению ученых, является то, что крупные динозавры уничтожали значительную часть деревьев, что не давало им разрастаться и покрывать лесами берега рек.

В этом отношении, как отмечают геологи, динозавры играли примерно такую же экологическую роль, которую сейчас исполняют слоны - они уничтожают значительную часть кустарников и деревьев в саваннах, что предотвращает их "зарастание" лесами, необходимыми для формирования устойчивых берегов рек. Соответственно, исчезновение этих "экосистемных инженеров" в конце мезозойской эры привело к радикальным переменам в облике лесного покрова и речной сети Земли, подытожили ученые.