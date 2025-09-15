«Преследуем свои цели»: что помешает ИИ поработить людей

Эмоциональная природа человека станет препятствием для порабощения людей искусственным интеллектом. Об этом заявил kp.ru академик РАН, директор Института психологии РАН, доктор психологических наук Дмитрий Ушаков.

По словам собеседника, алгоритмы машинного обучения имитируют когнитивную деятельность, но у ИИ нет собственной мотивационной системы. Чтобы функционировал разум, нужен не только расчет, но и мотивация, направление движения. Мотивационная система человека управляется потребностями тела: усталостью, радостью, голодом, жаждой, отметил эксперт.

Ушаков подчеркнул, что искусственный интеллект без физического тела не имеет мотивационной системы. Как указал он, «мотивация может сопровождаться эмоциями, но мотивация не сводится к эмоциям». Эксперт сообщил, что эмоции могут существовать и помимо мотивации.

По его словам, разум должен развиваться как планетарное образование. Сейчас он становится гибридным, где ИИ выполняет некоторые функции лучше человеческого разума. Однако не стоит перекладывать все на нейросети, считает собеседник издания.

Ранее албанская Gazeta Tema со ссылкой на заявление премьер-министра Албании Эди Рама сообщила, что страна стала первым в мире государством, которое назначило искусственный интеллект (ИИ) на должность государственного министра.