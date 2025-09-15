В России создали кирпичи из угольных отходов с повышенной прочностью

Учёные Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета разработали и запатентовали новую смесь для производства строительной керамики. Основой для неё послужили отходы угледобычи — вскрышные породы и углистые аргиллиты.

Разработка решает две задачи: сокращение использования природной глины и утилизация промышленных отходов. Технология предполагает создание гранул из модифицированных отходов, которые затем покрываются тонким слоем глинистого порошка. Это позволяет стабилизировать свойства сырья и упростить его обработку.

Полученные кирпичи отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к низким температурам. Кроме того, процесс их производства требует меньших температур спекания, что снижает энергозатраты.

Массовое применение такой технологии может расширить сырьевую базу керамических заводов, уменьшить экологическую нагрузку и сократить расходы на утилизацию отходов угольной промышленности. Разработка уже прошла лабораторные испытания, в ходе которых были изготовлены опытные образцы.