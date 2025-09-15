Ученые открыли неизвестный вид мастодонтов

Ученые из университетов Макмастера и Гарварда провели анализ ДНК из останков мастодонтов, обитавших на тихоокеанском и атлантическом побережьях Северной Америки. Исследование показало, что гиганты ледникового периода совершали длительные миграции и были горазд более генетически разнообразны, чем считалось.

Для анализа использовали окаменевшие образцы зубов, бивней и костей возрастом в несколько сотен миллионов лет. Новые технологии позволили ученым реконструировать геномы на основании крошечных разрушенных фрагментов ДНК.

Так, исследователи успешно воссоздали геномы пяти мастодонтов из Новой Шотландии и с восточного побережья и впервые – уникального экземпляра тихоокеанского мастодонта из Туалатина (штат Орегон).

Генетический анализ показал, что тихоокеанские мастодонты принадлежали к очень древней отдельной генетической ветви. Ее ареал простирался глубоко на северо-запад, возможно, на юг до Мексики и на север до Альберты. По словам ученых, Альберта являлась «горячей точкой», где тихоокеанские и американские мастодонты собирались вместе и, вероятно, скрещивались.

Образцы с Восточного побережья и из Северного Онтарио выявили две новые генетические группы мастодонтов, живших в одном регионе, но в разное время. Восточные виды оказались удивительно разнообразны и совершили не менее трех волн миграции. Их передвижения были связаны с циклами потепления, из-за которых таяли ледники и открывались новые пути для миграции на север. Когда же климат становился холоднее, мастодонты двигались на юг.

Ученые также выявили ранее неизвестную линию мексиканских мастодонтов. Она может представлять собой совершенно новый вид.

Мастодонты были одними из крупнейших наземных животных ледниковой фауны. Они были похожи на сибирских мамонтов, однако находились с ними в очень дальнем родстве. Эти виды разделились не менее 30 миллионов лет назад. Они вели разный образ жизни и питались разной пищей – так, мастодонты предпочитали болотистые местности и кормились кустарниками и низко висящими ветвями деревьев, сообщает Science Advances.

Ранее в Мексике обнаружили неизвестную группу тропических мамонтов. Ученые проанализировали скелеты колумбийских мамонтов и выделили ДНК.