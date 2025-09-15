Доказано негативное влияние на мозг бесконечного скроллинга ленты

Регулярный просмотр коротких роликов в сети приводит к когнитивным нарушениям. По словам невролога Дениса Туряницы, это результат изменений в префронтальной коре и лимбической системе из-за постоянной активизации мезолимбической дофаминовой системы.

При скроллинге дофамин выделяется не только в момент получения «награды» в конце ролика, но и в процессе движений пальца по экрану.

В результате снижается чувствительность дофаминовых рецепторов. Мозг адаптируется к высокой частоте стимулов, и для достижения прежнего уровня удовлетворения требуется все более интенсивное воздействие.

Происходят изменения в мозге, которые наблюдаются при поведенческих зависимостях. Мозг «перестраивается» под быструю смену стимулов, поэтому не справляется с деятельностью, требующей высокой концентрации внимания.

У человека наблюдаются компульсивное поведение, тревожность, неспособность дочитать статью, досмотреть фильм без желания переключиться.

Для восстановления функций внимания необходимо ограничить время просмотра роликов, ставить конкретную цель перед началом просмотра, перейти к более длительным роликам, устраивать цифровые детоксы.

Также помогут медитативные практики, чтение, упражнения на концентрацию, сообщает "Вокруг света".