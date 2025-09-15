Доцент университета рассказала, как избежать просмотра тревожного контента в соцсетях

За последний год крупные соцсети снизили степень модерации контента. Это значит, что неприятные новости или видео могут попасться вам, даже если вы до этого ничего такого не смотрели. Энни Маргарет, доцент кафедры креативных технологий и дизайна Института ATLAS, Университета Колорадо в Боулдере, дала несколько советов, как можно защитить психику в этом случае.

Известно, что постоянное воздействие на нас жестокого или тревожного медиаконтента может усилить стресс, беспокойство, способствовать возникновению чувства беспомощности. Все эти последствия не являются краткосрочными. Со временем они могут подорвать эмоциональные ресурсы, которые нужны для заботы о себе и других.

Вот четыре шага, которые помогут реже натыкаться в ленте на жестокие или шокирующие видеоролики.

Отключите автовоспроизведение или ограничьте доступ к конфиденциальному контенту. Эти настройки могут меняться в зависимости от устройства, с которого вы сидите, его операционной системы, версии приложения.

Используйте фильтры по ключевым словам. Большинство платформ дают возможность блокировать или отключать определённые слова, фразы или хэштеги.

Следите за своей лентой. Отпишитесь от аккаунтов, в которых регулярно публикуются изображения, вызывающие у вас тревожность.

Установите границы. Во время еды или перед сном проводите время без смартфона. Исследования показывают, что такие перерывы улучшают самочувствие и снижают уровень стресса.