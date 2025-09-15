В Египте обнаружена уникальная стела Птолемея

В Египте ученые из Министерства туризма и древностей Египта сделали уникальное открытие: целую стелу из песчаника с надписью «Канопский указ» — царским декретом, датируемым 238 годом до н. э. Стела была обнаружена на известном археологическом памятнике Телль-эль-Фараин, в городе Эль-Хусейния на востоке дельты Нила. Это первая полностью неповрежденная копия указа, найденная за более чем полтора века.

© Телеканал «Наука»

Стела имеет высоту 1,27 м, ширину 0,84 м и толщину почти 0,5 м. На ней зафиксирован текст прокламации царя Птолемея III Эвергета, сделанной более двух тысяч лет назад. Особенность находки в том, что текст полностью написан иероглифами, в то время как предыдущие копии включали также демотическое и греческое письма. Как отмечают ученые, это дает редкую возможность изучить язык Птолемеев, религиозные практики и управление «с чисто египетской точки зрения».

В визуальном оформлении стелы использован крылатый солнечный диск, по бокам которого стоят две королевские кобры с надписью «Тот, кто дает жизнь». Такой символ подчеркивает верховную власть фараона и тесную связь религии с политикой.

«Это открытие позволяет заглянуть в правление Птолемея через глаза древних египтян, а не через поздние переводы, это невероятная находка», — говорят исследователи.

Канопский указ был издан после собрания священников в Канопусе в честь царя, царицы Береники II и их дочери. В нем восхвалялись их пожертвования храмам и закреплялись реформы, которые объединяли религию и государственное управление.

Стела включает 30 строк текста и описывает: налоговые льготы во время низких разливов Нила; пожертвования храмам; создание новой жреческой должности; праздник, связанный с гелиакическим восходом Сириуса; и реформу календаря с високосным днем каждые четыре года. Кроме того, царь, царица и их дочь возвышались до жреческого статуса, показывая тесную связь религии и власти.

Телль-эль-Фараин, известный в древности как Имет, был важным городским и религиозным центром со Среднего царства. Раскопки здесь выявили храмы, элитные жилые комплексы и святилище богини-кобры Уаджет. Новая стела подтверждает значимость этого места и показывает, что дельта Нила оставалась центром политической и религиозной жизни в эпоху Птолемеев.

Археологи отмечают, что открытие расширяет небольшой корпус известных стел Канопуса и дает ученым и лингвистам редкую возможность увидеть, как язык, управление и ритуалы переплетались в Египте в его самый космополитичный период.