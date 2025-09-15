В Тихом океане нашли гигантскую подводную гору

В ранее неисследованной части Тихого океана нашли огромную подводную гору, которая может сравниться по высоте с пиками Скалистых гор. Она расположена в 400 км к северу от островного государства Палау. Согласно данным многолучевого гидролокатора, ее вершина скрыта на глубине 240 метров под поверхностью воды.

Высота горы, по расчетам ученых, составляет 4 200 метров. Для сравнения, одна из известных вершин Скалистых гор Пайкс-Пик достигает 4 302 метров.

Гору обнаружила команда Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в рамках экспедиции Beyond the Blue. Ее целью было исследование глубоководных районов Национального морского заповедника Палау.

В будущем ученые планируют отправить к горе дистанционно управляемый подводный аппарат. Это позволит узнать, какие организмы там обитают.

Подводные горы, как правило, являются потухшими вулканами. Они либо никогда не поднимались на поверхность, либо были скрыты водой в течение столетий. По мнению ученых, на дне океана может находиться до 100 тысяч таких объектов. Но к настоящему времени исследовано менее одной десятой всех подводных гор мира, сообщает NOAA.

Ранее ученые обследовали подводные горы у берегов Африки. Это позволило определить время зарождения Атлантического океана. Ученые пришли к выводу, что океан начал открываться 117 миллионов лет назад.