Обнаружены свежие следы падения валунов на Луне

Анализ тысяч спутниковых снимков NASA позволил выявить 245 свежих следов падения и перемещения валунов на поверхности Луны, свидетельствующих о недавней геологической активности.

Исследователи определили, что эти события произошли в последние 500 тысяч лет, а их причины — либо метеоритные удары, либо лунотрясения. Результаты опубликованы в виде новой геологической карты Boulder-Falls, которая поможет планировать будущие миссии к спутнику Земли. Об этом сообщает planet-today.ru.

