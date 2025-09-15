В Китае обнаружили наскальную надпись возрастом 2 200 лет

Древнюю наскальную надпись обнаружили китайские археологи в западной провинции Цинхай. Ее возраст оценили в 2 200 лет. Надпись была сделана в эпоху династии Цинь (221 – 207 годы до н.э.).

Находку сделали на северном берегу озера Гьяринг-Цо. Надпись располагалась на высоте более 4 200 метров над уровнем моря.

Специалисты отметили хорошую сохранность надписи. Большую часть текста легко прочесть. Эта находка позволяет восполнить пробел в знаниях об истории региона и обладает большим научным значением, сообщает Xinhua.

Ранее стало известно, что наскальные изображения из Каповой пещеры внесены в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Пещера находится в природном заповеднике «Шульган-Таш» на территории Бурзянского района республики Башкортостан. Изображения были созданы 16 – 20 тысяч лет назад.