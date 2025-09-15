В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что на Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца.

«На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3», — говорится в Telegram лаборатории.

Как указали учёные, природное явление происходит на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи.

Подчёркивается, что данная буря в общих чертах прогнозировалась ещё несколько дней назад.

«Однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Все агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1. Исходя из мировых каталогов, последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня этого года, то есть более 3 месяцев назад», — добавляется в заявлении.

Подчёркивается, что полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдёт не раньше четверга-пятницы этой недели.

Советы о том, как пережить возмущения Солнца, — в материале RT.