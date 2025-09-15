Microsoft Edge научился переводить видео в реальном времени

В бета-версии Microsoft Edge 141.0.3537.13 появилась новая функция — перевод аудио в видео в реальном времени. Нечто подобное уже несколько лет есть в Яндекс.Браузере.

© Ferra.ru

Теперь же и браузер от Microsoft может автоматически переводить звук, например, с YouTube-роликов, на выбранный язык с помощью ИИ.

Однако возможностей пока немного. На этапе теста поддерживаются лишь три языка: английский, испанский и корейский. Для работы требуется достаточно мощный ПК: минимум 12 ГБ оперативки и процессор с четырьмя ядрами.

При этом Edge активно использует память — фактически до 12 ГБ, что оставляет мало ресурсов для других приложений.

© Windows Central

При включении опции на странице воспроизведения появляется плавающее меню. Браузер загружает модель перевода, отключает оригинальный звук и подставляет сгенерированный голос.

Задержка почти незаметна, но тестировщики отмечают сбои: например, иногда ИИ озвучивает одного человека разными голосами. Важный и для кого-то не очень приятный момент: функция доступна лишь на Windows 11 и пока работает ограниченно.