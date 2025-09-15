Чат-боты стали врать в два раза чаще

Согласно исследованию Newsguard, за последний год ИИ-чат-боты начали врать почти вдвое чаще. Если в августе 2024 года они распространяли недостоверную информацию в 18% случаев, то к августу 2025-го показатель вырос до 35%.

Причина — в появлении у моделей функции поиска по интернету. Раньше многие боты отказывались отвечать на вопросы, если не были уверены в точности данных: доля отказов доходила до 31%.

Теперь же этот показатель снизился до нуля, но вместе с тем чат-боты начали черпать информацию из «загрязнённой экосистемы» — сайтов, созданных для распространения фейков.

Хуже всего показал себя ИИ Inflection — ошибки фиксировались в 56,7% случаев. За ним следуют Perplexity (46,7%) и ChatGPT (40%). Чуть лучше оказались Copilot и Mistral (36,7%). Наиболее аккуратными стали Claude (10%) и Gemini (16,7%).

Особенно удивляет резкое падение качества у Perplexity: год назад он умел на 100% распознавать фейки, а теперь сам ретранслирует их почти в половине ответов.