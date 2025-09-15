В России разработана технология производства тепловизоров

В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что ученые завершился второй этап проекта «Гранит», направленного на создание отечественной технологии производства неохлаждаемых тепловизоров высокого разрешения.

В рамках этапа был представлен работающий экспериментальный образец матрицы. Его чувствительность соответствует лучшим мировым аналогам. Для демонстрации качества разработчики используют метод «экспресс-диагностики»: тепловой след ладони на стене, который хорошо виден в течение длительного времени.

Третий этап проекта запланирован на 2026 год. Его результатом должен стать технологический паритет России в данной области. Ожидается, что разработка достигнет физического предела по разрешению и чувствительности.

Уже начато строительство новых производственных помещений и технологических линий для организации серийного выпуска этих изделий.