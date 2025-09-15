Найдены 150 захоронений неизвестной цивилизации

В Казахстане археологи нашли 150 захоронений неизвестной цивилизации. Об этом сообщает Archaeology Magazine.

Уникальные захоронения обнаружили во время раскопок в районе города Уральск. Археологи нашли примерно 150 курганов, не похожих на ранее известные в регионе. Некоторые из них имеют прямоугольную форму, другие состоят из двух соединенных колец.

Предварительный анализ позволяет датировать курганы ранним железным веком. Культурную принадлежность сооружений определить пока не удалось.

