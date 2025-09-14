Земля попала под действие корональной дыры на Солнце

Земля начала попадать под действие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на звезде, но это произошло практически на сутки позже прогноза. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Газета.Ru

По показаниям приборов ученых, Земля начала пересекать границу действия корональной дыры приблизительно в 17:00 мск.

«При таких размерах корональной дыры, которые сейчас наблюдаются на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым. Основной вопрос был в том, какие параметры плазмы внутри дыры и, главное, какая там скорость ветра», — говорится в публикации.

Ученые ожидают, что в течение нескольких часов скорость солнечного ветра начнет расти. Находиться внутри потока планета будет не менее 4-5 суток.

В пятницу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН заявили, что геомагнитные возмущения от новой корональной дыры на Солнце могут продлиться до шести суток – с субботы, 13 сентября, до вторника, 16 августа.