В iPhone 17 появилась функция для продления времени работы от одного заряда

Компания Apple официально подтвердила, что все модели iPhone 17 – включая iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max – будут по умолчанию оснащены включенной функцией под названием «Адаптивное энергопотребление» (Adaptive Power). Эта опция призвана значительно продлить время автономной работы устройства, особенно в дни интенсивного использования. Об этом сообщает издание MacRumors.
Согласно информации от Apple, «Адаптивное энергопотребление» автоматически корректирует потребление энергии iPhone, когда пользователь расходует заряд быстрее обычного. Функция может снижать яркость экрана на три процента, ограничивать фоновую активность приложений и автоматически активировать режим энергосбережения при падении заряда батареи до 20%.
Хотя функция «Адаптивное энергопотребление» доступна не только для линейки iPhone 17, но также для моделей iPhone 16 и iPhone 15 Pro, по умолчанию она будет включена только на iPhone 17. Владельцам iPhone 16 и iPhone 15 Pro (включая iPhone 15 Pro Max) потребуется вручную активировать ее через меню: «Настройки» > «Аккумулятор» > «Режим питания» > «Адаптивное энергопотребление». Пользователи iPhone 17, желающие отключить эту опцию, могут сделать это тем же способом.
Работа «Адаптивного энергопотребления» основана на встроенном в устройство искусственном интеллекте, что объясняет ее доступность только на iPhone, поддерживающих Apple Intelligence. Apple заявляет, что функция прогнозирует потребность в заряде батареи на основе недавних сценариев использования и соответствующим образом адаптируется. При этом она не мешает задачам, требующим максимальной производительности, таким как использование камеры или игры в режиме Game Mode.
Релиз линейки iPhone 17 запланирован на 19 сентября.