В iPhone 17 появилась функция для продления времени работы от одного заряда

Компания Apple официально подтвердила, что все модели iPhone 17 – включая iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max – будут по умолчанию оснащены включенной функцией под названием «Адаптивное энергопотребление» (Adaptive Power). Эта опция призвана значительно продлить время автономной работы устройства, особенно в дни интенсивного использования. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

Согласно информации от Apple, «Адаптивное энергопотребление» автоматически корректирует потребление энергии iPhone, когда пользователь расходует заряд быстрее обычного. Функция может снижать яркость экрана на три процента, ограничивать фоновую активность приложений и автоматически активировать режим энергосбережения при падении заряда батареи до 20%.

Хотя функция «Адаптивное энергопотребление» доступна не только для линейки iPhone 17, но также для моделей iPhone 16 и iPhone 15 Pro, по умолчанию она будет включена только на iPhone 17. Владельцам iPhone 16 и iPhone 15 Pro (включая iPhone 15 Pro Max) потребуется вручную активировать ее через меню: «Настройки» > «Аккумулятор» > «Режим питания» > «Адаптивное энергопотребление». Пользователи iPhone 17, желающие отключить эту опцию, могут сделать это тем же способом.

Работа «Адаптивного энергопотребления» основана на встроенном в устройство искусственном интеллекте, что объясняет ее доступность только на iPhone, поддерживающих Apple Intelligence. Apple заявляет, что функция прогнозирует потребность в заряде батареи на основе недавних сценариев использования и соответствующим образом адаптируется. При этом она не мешает задачам, требующим максимальной производительности, таким как использование камеры или игры в режиме Game Mode.

Релиз линейки iPhone 17 запланирован на 19 сентября.