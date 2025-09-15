Крупный издатель подал в суд на Google

Google столкнулась с иском, обвиняющим ее в незаконном использовании контента издателей для создания новостных сводок с помощью ИИ. В суд обратилась Penske Media Corporation (PMC), которой принадлежат такие отраслевые издания, как Rolling Stone, Billboard, Variety, Hollywood Reporter, Deadline, Vibe и Artforum. Об этом сообщает TechCrunch.

Дело в том, что ранее Penske Media позволяла Google сканировать свои веб-сайты в обмен на трафик, однако условия взаимодействя изменились. Google теперь требует от издателей также предоставлять этот контент для других целей, «которые поглощают или вытесняют поисковые переходы», утверждается в иске.

Также отмечается, что Penske столкнулась со значительным снижением числа кликов в результатах поиска. Это означает сокращение доходов от рекламы от подписки и партнерских программ для издателя.

PMC намерена бороться за будущее цифровых медиа и сохранять их целостность, которую ставят под угрозу текущие действия Google.

«Как ведущее мировое издательство, мы обязаны защищать лучших журналистов и их работы в качестве первоисточника», — заявил генеральный директор Penske Media Джей Пенске.

Иск Penske был подан после того, как Google избежала наказания за нарушение антимонопольного законодательства: федеральный судья постановил, что действия компании по сохранению монополии в сфере онлайн-поиска были незаконными, однако судья не стал приказывать компании разделить свой бизнес.