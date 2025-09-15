Apple удержала лидерство в мировых продажах смартфонов

Во втором квартале 2025 года Apple снова удержала лидерство на мировом рынке смартфонов. По данным Counterpoint Research, самым продаваемым устройством стал iPhone 16, за ним следуют iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro. Среди Android-смартфонов победу одержал Samsung Galaxy A16 5G, который занял четвёртое место в общем рейтинге.
Galaxy A06 4G также показал хорошие продажи, заняв пятое место. Среди Apple, iPhone 16e вышел на шестую позицию.
Флагманы Android в рейтинге менее заметны. Galaxy S25 Ultra стал единственным премиум-устройством Samsung в топ-10, а Redmi 14C 4G вошёл в список благодаря высоким продажам в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.