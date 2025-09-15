Apple озвучила цены на замену батареи и ремонт тончайшего iPhone Air

Apple объявила стоимость замены батареи и ремонта новых моделей iPhone, включая iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air. Замена батареи для всех этих моделей в США стоит $119, без изменений по сравнению с iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Интереснее выглядит iPhone Air, новый ультратонкий смартфон. Вне гарантии действуют следующие цены на ремонт.

© Apple

Трещина на экране (только фронтальная часть): $329 Повреждение заднего стекла: $159

Одновременное повреждение экрана и заднего стекла: $419 Замена батареи: $119

Замена задней камеры: $169

Ремонт других повреждений: $699

Если устройство покрыто AppleCare+, ремонт обойдётся значительно дешевле — от $29 до $99 за случай.

AppleCare+ - это расширенная гарантийная программа, которая покрывает случайные повреждения устройства Apple, включая ремонт при попадании жидкости. Она же предоставляет приоритетный доступ к технической поддержке, а также опционально включает защиту от кражи и потери. Пользователи могут оплатить программу единовременно на два или три года, либо выбрать ежемесячную оплату. В России AppleCare+ не работает.