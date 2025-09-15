Oppo Find X9 Pro получит отдельный комплект камеры Hasselblad

Oppo анонсировала, что её флагманский смартфон Find X9 Pro получит отдельный комплект камеры от Hasselblad (за деньги). Об этом сообщил Чжоу Ибао, руководитель продуктовой линейки Find, на платформе Weibo. Он отметил, что комплект, созданный совместно с Hasselblad, отличается от ранее появившихся в сети изображений.

При этом обычная версия Find X9 тоже получит специальные аксессуары для видео, что необычно для «не-Pro» моделей, пишут СМИ.

По данным изданий, Find X9 Pro оснащён аккумулятором на 7 500 мА·ч и толщиной корпуса 8,25 мм, а Find X9 — батареей 7 025 мА·ч. Оба смартфона обещают рекордно тонкие рамки вокруг экрана. Новые устройства выйдут с предустановленной оболочкой ColorOS 16 на базе Android 16.

Компания постепенно раскрывает всё больше деталей о будущих устройствах.