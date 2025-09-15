Появились новые данные о форме Юпитера

Юпитер не такой большой, как до сих пор было принято считать, показали первые за более чем 40 лет измерения его радиуса.

© NASA

Будучи газовым гигантом, Юпитер не имеет твердой внешней поверхности, как Земля. Но ученые все же могут оценить его форму, принимая за «край» слой газа с определенным давлением — подобно тому, как измеряют уровень моря на Земле.

Самые лучшие измерения этой «виртуальной поверхности» были проведены более 40 лет назад космическими аппаратами «Вояджер» и «Пионер». Зонды посылали радиоволны через атмосферу Юпитера в направлении Земли, где данные измерялись, а свойства радиоволн использовались для вычисления давления газа на заданной высоте с помощью техники, называемой радиозатмением.

Такая же методика была применена для новых измерений. Исходными для них были данные радиозатмений с зонда «Юнона», который с 2016 года обращается вокруг газового гиганта. Результаты представлены на Европейском планетарном научном конгрессе в Хельсинки.

«Основываясь на радиозатмениях с "Юноны", мы обнаружили, что размер Юпитера меньше и он более сплюснут, потому что на экваторе разница примерно на четыре километра меньше», — сообщил планетолог Эли Галанти из израильского Института Вейцмана.

Ученые провели 13 различных измерений радиозатмений с «Юноны» по сравнению с шестью, которые суммарно обеспечили «Пионер» и «Вояджер». Полученные данные сопоставили с известной скоростью ветра на Юпитере.

Для газа на уровне 1 бар, что соответствует давлению земной атмосферы на уровне моря, планета имеет диаметр 142 976 километров на экваторе и 133 684 километра на полюсах.