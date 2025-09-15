Появились новые данные о форме Юпитера

Юпитер оказался меньше в размере и сильнее сплющенным, чем считалось ранее
Юпитер не такой большой, как до сих пор было принято считать, показали первые за более чем 40 лет измерения его радиуса.
Будучи газовым гигантом, Юпитер не имеет твердой внешней поверхности, как Земля. Но ученые все же могут оценить его форму, принимая за «край» слой газа с определенным давлением — подобно тому, как измеряют уровень моря на Земле.
Самые лучшие измерения этой «виртуальной поверхности» были проведены более 40 лет назад космическими аппаратами «Вояджер» и «Пионер». Зонды посылали радиоволны через атмосферу Юпитера в направлении Земли, где данные измерялись, а свойства радиоволн использовались для вычисления давления газа на заданной высоте с помощью техники, называемой радиозатмением.
Такая же методика была применена для новых измерений. Исходными для них были данные радиозатмений с зонда «Юнона», который с 2016 года обращается вокруг газового гиганта. Результаты представлены на Европейском планетарном научном конгрессе в Хельсинки.
«Основываясь на радиозатмениях с "Юноны", мы обнаружили, что размер Юпитера меньше и он более сплюснут, потому что на экваторе разница примерно на четыре километра меньше», — сообщил планетолог Эли Галанти из израильского Института Вейцмана.
Ученые провели 13 различных измерений радиозатмений с «Юноны» по сравнению с шестью, которые суммарно обеспечили «Пионер» и «Вояджер». Полученные данные сопоставили с известной скоростью ветра на Юпитере.
Для газа на уровне 1 бар, что соответствует давлению земной атмосферы на уровне моря, планета имеет диаметр 142 976 километров на экваторе и 133 684 километра на полюсах.
«Речь идет не просто о том, чтобы точно знать радиус, а о понимании внутреннего устройства планеты. Недра Юпитера загадочны, и их трудно исследовать другими способами, поэтому новые данные помогут нам создать более точные модели его внутреннего строения», — подчеркнул профессор Одед Ахаронсон из Института Вейцмана.