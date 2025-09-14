Первый полностью электрический строительный объект заработал на технике Volvo

В Германии стартовал первый в мире полностью электрический объект по демонтажу зданий. Проект реализован на территории технологического кампуса Siemens в Эрлангене при участии Volvo Group и Siemens.

© Ferra.ru

Для демонтажа использовалась полностью электрическая техника Volvo CE, позволяющая работать “тихо и точно” на площади в 25 000 кубических метров. В рамках проекта специалисты Metzner Recycling отсортировали и переработали около 12 800 тонн строительных отходов — 96% материалов отправлено на повторное использование.

Также на объект технику доставляли электрические грузовики Volvo, что позволило выполнять все операции — от демонтажа до переработки и транспортировки — без выбросов углерода.

СМИ пишут, что это лишнее доказательство: современные технологии позволяют строить и разбирать здания экологично.